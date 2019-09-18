"Поражение от Руиса было случайностью" – Джошуа

До поединка с Руисом Джошуа не проигрывал ни одного раза

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) пообещал, что в дальнейшем будет серьезно настраиваться на все свои бои. Британец отметил, что в поединке против Энди Руиса (33-1, 22 КО) он не был предельно мотивирован.

Сообщает "Спортарена"

"Мне нужно подходить к боям более заряженным. Знаю, что способен на это. Сейчас на кону стоит многое. В первом бою с Руисом я был расслаблен — это и предопределило исход поединка", — цитирует Джошуа BBC.

"Люди говорят, что я проиграл Руису, но это была случайность. Не могу дождаться нашего повторного боя, я всегда отлично дрался против действующих чемпионов".

В начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для британца поражение от Руиса стало первым в профессиональном ринге.

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Реванш Джошуа — Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.