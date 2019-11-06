Поражение команды Ракицкого и фантастические матчи в Дортмунде и Лондоне: результаты матчей вторника Лиги чемпионов

Ярослав Ракицкий стал виновником второго пропущенного мяча в ворота "Зенита". Фото: социальные сети

В вторник, 5 ноября, были сыграны первые матчи 4-го тура Лиги чемпионов. Gazeta.ua знакомит читателей с их результатами.

В группе G "Лион" дома легко победил "Бенфику" 3: 1. "Зенит" дома уступил немецкому "Лейпцигу" 0: 2. Команда Ракицкого пропустила первый гол в добавленное время к первому тайму, а затем в середине второго тайма пропустила еще раз. Возглавляет группу "Лейпциг", который имеет 8 очков, на одно очко меньше у "Лиона", а "Зенит" и "Бенфика" набрали 4 и 3 очка соответственно.

"Барселона" не смогла забить ни одного мяча на "Камп Ноу" чешской "Славии" - 0: 0. В другой игре "Боруссия" Дормунд выдала фантастический камбэк в матче против "Интера". Немецкий клуб уступал по ходу первого тайма при счете 0: 2, но смог вырвать победу - 3: 2 благодаря дублю Хакими. "Барселона" лидирует в группе, имея 8 очков, на одно меньше у "Боруссии". "Интер" набрал 4 пункта, а "Славия" только 2.

В группе Е "Ливерпуль" легко обыграл дома чемпиона Бельгии "Генк" 2: 1. Юрген Клопп привел ротацию в этом матче. "Наполи" дома не смог переиграть "Зальцбург" - 1: 1. Мерсисайцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 9 очков. "Наполи" с 8 пунктами занимает 2-е место. На 4 очка отстает "Зальцбург", а "Генк" имеет только одну ничью в своем активе

.Невероятный матч получился в Лондоне, где "Челси" и "Аякс" расписали ничью 4: 4. По ходу игры голландцы побеждали 1: 4, но не смогли удержать преимущество, получили изъятия и позволили сопернику сравнять счет в матче. В другой игре группы "Валенсия" дома победила "Лилль" 4: 1. Теперь в "Челси", "Аякса" и "Валенсии" по 7 очков. У представителя Франции "Лилля" - только одно.

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6 ноября состоится матч в других группах Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" в Загребе будет играть против чемпиона Хорватии "Динамо". Начало игры - в 22:00.