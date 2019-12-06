"Попов мог перейти в "Зарю" – Рафаилов

Денис Попов стал этим летом чемпионом мира среди 20-летних. В финальной части он забил 3 мяча

Этим летом защитник "Динамо" Денис Попов мог оказаться в луганской "Зари". Сообщает сайт Sportanalytic.com.

О таком варианте рассказал генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов.

Он отметил, что "Динамо" предлагало взять Попова в аренду, но тот был травмирован. Наставник "Зари" Виктор Скрипник не хотел ждать его восстановления, поэтому переход сорвался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Попов уже сейчас самый сильный украинский защитник" – обзор прессы после матча "Копенгаген" – "Динамо"

В нынешнем сезоне Денис Попов сыграл за "Динамо" 4 матча, в которых забил один мяч.