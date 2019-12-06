"Попов мог перейти в "Зарю" – Рафаилов

Этим летом защитник "Динамо" Денис Попов мог оказаться в луганской "Зари". Сообщает сайт Sportanalytic.com.
О таком варианте рассказал генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов.
Он отметил, что "Динамо" предлагало взять Попова в аренду, но тот был травмирован. Наставник "Зари" Виктор Скрипник не хотел ждать его восстановления, поэтому переход сорвался.
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В нынешнем сезоне Денис Попов сыграл за "Динамо" 4 матча, в которых забил один мяч.
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