Попов и Белодед больше не встречаются

Пара встречалась несколько месяцев. Фото jetsetter.ua

Защитник "Динамо" Денис Попов расстался с чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Белодед.

В конце августа этого года появилась информация, что защитник "Динамо" Денис Попов встречается с украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед. Это стало известно, когда ребята вместе посетили премьеру фильма о Дарье.

Затем Попов уже в открытую признавался в любви Белодед. Денис мило поздравил Дарью с днем рождения.

Но совсем недавно Попов и Белодед отписались друг от друга в инстаграме.

Последний раз комментарий на странице Белодед Попов оставлял 29 октября.

На вопрос о причинах расставания Попов посоветовал спросить у Дарьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Денис Попов является чемпионом мира по футболу в возрасте до 20 лет. Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо.