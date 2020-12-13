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воскресенье, 13 декабря 2020 13:08

Попов и Белодед больше не встречаются

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Попов и Белодед больше не встречаются
Пара встречалась несколько месяцев. Фото jetsetter.ua

Защитник "Динамо" Денис Попов расстался с чемпионкой мира по дзюдо Дарьей Белодед.

В конце августа этого года появилась информация, что защитник "Динамо" Денис Попов встречается с украинской дзюдоисткой Дарьей Белодед. Это стало известно, когда ребята вместе посетили премьеру фильма о Дарье.

Затем Попов уже в открытую признавался в любви Белодед. Денис мило поздравил Дарью с днем рождения.

Но совсем недавно Попов и Белодед отписались друг от друга в инстаграме.

Последний раз комментарий на странице Белодед Попов оставлял 29 октября.

На вопрос о причинах расставания Попов посоветовал спросить у Дарьи.

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Денис Попов является чемпионом мира по футболу в возрасте до 20 лет. Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо.

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Дата
13
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