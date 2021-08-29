Пополнение медалей: украинский дзюдоист завоевал "бронзу" на Паралимпиаде

Украинский дзюдоист Александр Назаренко выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг на летних Паралимпийских играх в Токио.
Об этом сообщили в Twitter Паралимпиады.
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За 3-е место украинец боролся с представителем Бразилии Артуром Кавалканти. Назаренко его победил и получил "бронзу".
В активе паралимпийской сборной Украины уже 37 наград - 10 золотых, 17 серебряных и 10 бронзовых.
Украинские спортсмены в воскресенье, 29 августа, завоевали две золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. 40-летняя легкоатлетка Оксана Зубковская взяла первое место в прыжках в длину. Еще одну золотую медаль завоевал Роман Полянский в академической гребле на 2 тыс. м.
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