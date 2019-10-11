"Помощником хотел бы взять испанского специалиста. Это лучшие тренеры по тактике"

53-летний Юрий Вернидуб - лучший тренер Украины 2016-го. Семь лет возглавлял штаб луганской "Зари". Смог подготовить Руслана Малиновского и Андрея Лунина к ведущим чемпионатов. Целому ряду молодых игроков дал дорогу в футбольную жизнь. Прошлым летом покинул команду. Сейчас - безработный. Прошел стажировку в Испании. С января планирует вернуться к тренерської роботи.

В 2014 году произошли события, которые изменили не только страну, но и футбол. Теперь украинским клубам нужно учиться зарабатывать самим. "Заря" одна из первых команд в Украине, начала удачно продавать игроков. Как Вам было работать, когда каждые пол сезона нужно было строить новую команд?

Мы вынуждены были так жить. Нужно понимать, что "Заря" переехала из Луганска в Запорожье. Расходы увеличились. Нужно было арендовать стадиона, базу. Президенту Геллеру было не сладко. Нам нужно было учиться зарабатывать самим. Другого выхода просто не было. В "Металлисте" появились проблемы после смены собственника. В "Днепре" начались тяжелые части. Мы понимали, что это шанс подняться, получить возможность играть в еврокубках направления. Для такого клуба, как "Заря", участие в группе Лиги Европы и призовые за матчи - хорошие финансовые поступления. Как бы парадоксально ни звучало, но ситуация с "Металлистом" и "Днепр" где пошла нам на пользу. "Заря" смогла разобраться с финансовыми проблемами и жить исходя из собственных возможностей. Проблемы "Днепра" и "Металлиста" были на руку "Заре" Конечно, не просто работать, когда происходят постоянные изменения в составе. Только команда зиграеться, начинает давать результат, как нужно все строить по - новому. Каждому тренеру такое не понравится. От этого никуда не денешься. Такое футбольное жизни. Не только так мы одни жили. Нужно было к этому привыкать.

В Украине хватает молодых талантливых футболистов. Не так давно сборная выиграла молодежный Кубок мира в Польше. В 2009 году стали победителем юношеского Евро среди 19 годовых. Но во взрослый футбол молодые футболисты переходят очень трудно. В чем здесь проблема?

Здесь несколько факторов. Когда молодые футболисты достигают успеха, они не всегда выдерживают последствия этого. Считая, что они уже многого достигли в футболе и с ними стоит считаться. К сожалению, это не так. Не нужно переоценивать собственные возможности. На самом деле, молодые игроки должны работать еще больше. Одно дело играть среди своих сверстников, а совсем другое играть в профессиональных клубах, которые ставят перед собой серьезные цели. В "Динамо" и "Шахтере" главным является результат. Молодой футболист может просто психологически ломаться. Рассчитывая на успех сразу. Игрок преуспел на молодежном уровне, но пока не все получается во взрослой, так как есть более сильный игрок. Учитывая цели, которые стоят перед украинским грандами. Наверное, что следует искать возможность получать опыт в других командах путем аренд. Но не всегда футболисты хотят куда-то ехать. Могу это сказать на примере "Зари". Нужно убеждать футболистов. Автор: Фк" Заря" Юрий Вернидуб всегда был эмоциональным тренером. Игроки из молодежных команд "Шахтера", которых взяла "Заря" в аренду, получили хороший опыт и возможность развития собственной карьеры. Это квалифицированные футболисты. Если они помогают клуба, то они помогают себе получая возможность заинтересовать больше сильнее команды выступая в чемпионате Украины и еврокубках. Тот же Малиновского сейчас играет в Италии и сборной Украины. Посмотрите сколько игроков за последнее время поехало в Европу в хорошие клубы? Таких не много. Преуспевают только те, кто реалистично оценивает свои возможности и понимает, что за рубежом нужно работать еще больше и быть готовым преодолевать дополнительные трудности связаны с бытом и адаптацией.

Руслан Малиновский и Андрей Лунин перешли в команды топ -чемпионатив. За них было заплачено более 20 млн евро. Оба были у Вас в "Заре". Вы сразу почувствовали, что у них высокий потенциал?

Нужно в первую очередь нужно сказать слова благодарности детским тренерам этих игроков, которые увидели в них талант и личность в детском возрасте. В первую очередь, стоит говорить о характере обоих футболистов. Они прошли трудный путь, не боялись новых вызовов и много работали над собой. Даже в те моменты, когда не все складывалось хорошо. Лунин и Малиновский -это футболисты, которые сами себя сделали, своей работой. Я очень хотел, чтобы Лунин перешел в "Заре", хотя он имел предложения от других команд. В первом своем сезоне Андрей уже успешно играл за "Днепр". Я чувствовал, что в этом игроку есть потенциал, он хочет развиваться, а не думает за материальные блага. У нас команде был больше опытный Алексей Шевченко на позиции вратаря. Но клуб сознательно делал ставку на Лунина понимая, что из этого можно извлечь выгоду. Я очень благодарен Шевченко, что он понял ситуацию. Жизнь показала, что сотрудничество Лунина с "Зарей" пошла всем на пользу. Вратарь смог себя проявить и получить контракт от "Реала", а клуб получил финансовое вознаграждение. Трансфер Лунина пошел все на пользу Руслан Малиновский прошел не простой путь. Можно сказать, что это очень сильная личность, которая не боится проблемы и трудности. В свое время в Руслан не все получалось в молодежных командах "Шахтера". Заметил его Олег Кононов пригласив его в "Севастополь", но там много не играл. Когда появилась возможность взять в аренду "Заря" сразу этим воспользовалась. Уже у нас он прошел становления во взрослом футболе. Когда получил травму В Бельгии мало кто верил, что он может восстановиться. Руслан доказал, что стал от этого только сильнее. Заслужил играть в топ -чемпионати и Лиги чемпионов. Автор: Фото: официальный сайт "Аталанты" Руслан Малиновський перешел в "Аталанту" за почти 14 миллионов евро. Думаю, что сюда следует также отнести Ивана Петряк, который сейчас успешно играет в Венгрии. Он прошел становление именно в "Заре" начиная с юношеского возраста. На Караваева не рассчитывали в "Шахтере", но доказал своей работой доказал, что заслуживает своего шанса играть в большом клубе. Сейчас является игроком "Динамо".

Сегодняшний юношеский футбол в Украине так сформирован, что лучшие молодые игроки собраны со всей страны находятся в системе "Динамо" и "Шахтера". Как Вы считаете, не было бы для молодых игроков, если бы они формировались на местах, в клубах, где начинают свой футбольный путь?

У нас в Украине есть очень сильные школы футбольные. Мне очень нравится футбольная академия в Харькове. В Днепре очень продуктивно работают. Во Львове и Запорожье была всегда сильна школа. Но в "Динамо" и "Шахтере" конечно, что условия лучше. В этих клубах отслеживают таланты начиная с 13-14 лет. Конечно, соблазн перейти в эти клубы велика. Но не всегда молодой футболист может там получить развитие. Многие потом пропадает по футболу. Поэтому нужно взвешивать все возможные риски. По моему мнению, собрание всех талантов только двух клубах не идет на развитие всего футбола в частности и молодых игроков вообще.

В свое время Вы получили шанс в "Заре" работая помощником главного тренера. Сейчас такая ситуация, что молодым специалистам доверяют очень мало. В чем здесь проблема?

Я бы не сказал что нет доверия. Нужно понимать, что раньше у нас было 16 команд в УПЛ, а сейчас только 12. Поэтому получить тренерскую работу не так просто. Возможности самих клубов упали. Сергей Ребров сделал дважды "Динамо" чемпионов. Санажар с "Олимпиком преуспел, вывел команду в Лигу Европу. Молодые специалисты есть, нужно им больше давать возможности проявить себя понимая, что нужно время. Сложно сегодня назначить тренера, а уже завтра от него требовать результатов, игры, развития игроков. Так не бывает.

В свое время Вы были на стажировке в Виллаша - Боаша в "Тоттенхэме". Пытаетесь постоянно совершенствоваться. Сейчас тоже ищете возможность развиваться перенимаете опыт испанского футбола. На сколько важны вообще стажировки для тренера?

Я думаю, что это должен делать каждый тренер, желательно ежегодно. Футбол на месте не стоит. Нужно совершенствоваться, искать новые возможности. Я прочитал все книги Гвардиолы. Если он говорит, что каждый день учится и стремится к новым знаниям. Если это говорит такой известный и успешный тренер, то что уж говорить об украинских специалистов. Автор: Рейтр Андре Виллаш - Боаш Ведущие чемпионаты - все разные. В каждом из них можно что-то для себя взять. Было бы только желание учиться. Я сейчас в поисках команды, но отложил все, чтобы получить новый опыт и возможность узнать новое. Если "Заря" под мои руководством славилась своими контратаками, то сейчас хочется получить знания в плане позиционной игры. Конечно, здесь Испания на первом месте. Здесь очень много уделяется тактическим действиям. Я был на стажировке в "Леванте". Теперь планирую поехать в "Севилью" в Лопатеги, который много работал в системе сборных Испании и работал в "Реале". В будущем хотелось бы еще попасть в Италию. Весь футбольный мир знает, что именно итальянцы умеют лучше всех организовывать оборону.

Как значение в современном футболе имеет тренерский штаб, команда помощников?

Гвардиола и Клопп имеют штаб собственных помощников с которыми работают вместе много лет. Эти тренеры показывают результат. Каждый из ассистентов знает свое ответственность и не боятся брать на себя ответственность за сою работу. Все это не только помогает тренеру, но и помогает осилить больший объем работы по подготовке собственных игроков, изучению соперника и тому подобное. Поэтому без качественного штаба помощников сейчас просто не обойтись. Гвардиола и Клопп постоянно совершенствуются

Я рад, что у меня в "Заре" работал прекрасный аналитик Валерий Михайленко. Тренер вратарей Александр Ногин. Я с ними продолжу сотрудничество уже в новом клубов. Хотелось бы расширять собственный футбольный мировоззрение и иметь помощников из других футбольных школ. Которые могли бы чему-то учиться у меня, а я перенимал их опыт. Нужно приглашать тренера по тактике. Например, в Испании прекрасная школа таких тренеров. В этом только убедился, когда был на стажировке в "Леванте". Тактическим аспектам отводятся очень много времени. В этом плане, я учу английский язык, чтобы иметь лучшую коммуникацию.

По вашему мнению, насколько сейчас будет уместным расширения УПЛ до 16 команд расширения?

Начиная с 2014 года начали исчезать команды. Не доходили до финиша по 1 или даже 2 команды. Нужно было искать решение, чтобы избежать рисков снятия команд, получать дополнительные гарантии от клубов. Сейчас ситуации в футболе уже стабилизировалась. Украинский футбол находится на подъеме. Так думать мне позволяет успехи сборной Украины. Если есть возможность нужно увеличивать количество команд, стоит над этим задуматься Автор: Официальный сайт "Зари" Юрий Вернидуб на тренировке Сейчас аграрии активно приобщаются к футболу финансируя клубы из небольших городков. При том, что Запорожье остается без своего представителя в УПЛ. Сейчас город взял на себя финансирование команды, которая играет в Первой лиге. Я за увеличение количества участников УПЛ, но это должны быть стабильные клубы. Имеет иметь своего представителя в УПЛ такие футбольные города, как Запорожье, Одесса, Харьков. В Житомире улучшаются футбольную инфраструктуру. Всегда были талантливые игроки.

На сколько я знаю, то этот процесс уже имеет официальное подтверждение. Со следующего сезона уже будет 14 команд, а через год 16. Вы много работали с молодыми игроками. Увеличение лимита в чемпионате Украины пойдет не пользу украинскому футболу? В Украине уже должна была идти по плану увеличения лимита для легионеров по уменьшению легионеров каждого сезона. Но против выступили Динамо и Шахтер, которые имеют свои интересы, потому что хотят удачно выступать в еврокубках. Если мы хотим развивать и защищать наших футболистов мы должны защищать своих игроков. Украинский футбол это не только "Динамо" и "Шахтер". Стоит считаться с интересами других клубов. Игроки, которые выиграли молодежный кубок мира сейчас не так много времени.

С "Зари" Вы пошли в конце прошлого сезона. Ваши тренерские амбиции?

Нужно работать. В Россию я не поеду. Я уже об этом говорил неоднократно. Конечно, хотелось бы получить в Европе. Учу английский язык, чтобы работать в Европе.

Возможно, стоит начинать с стране бывшего Союза. Страны Балтии, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, если там будут интересные предложения. Так сказать проект развития клуба с перспективами. -То дать клуба и получить для себя развития.

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Юрий Вернидуб - украинский тренер. Играл за житомирский "Спартак", "Прикарпатье", "Металлург" Запорожье, немецкий "Химницер" и российский "Зенит". Начинал тренером в запорожском "Металлурге", а затем 9 лет тренировал "Зарю". С луганчанами выигрывал бронзу чемпионата Украины и становился финалистом Кубка Украины, дважды выводил команду в группу Лиги Европы.