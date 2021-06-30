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среда, 30 июня 2021 21:00

Помощники Шевченко убедили его выпустить на поле Довбика

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Помощники Шевченко убедили его выпустить на поле Довбика
Иван Гецко не верил в преимущество сборной Швеции. Фото: pobeda.od.ua

Автор первого забитого мяча сборной Украины Иван Гецко рассказал пр впечатление от вчерашней победы нашей сборной над Швецией - 2: 1.

- Ни секунды не сомневался в нашей победе, - говорит Иван Михайлович. - Не знаю, откуда пошли разговоры, шо шведы победят нас. Посмотрел статистику личных встреч - мы имели преимущество. Посмотрел на составы команд - не увидел особого преимущества шведов. Единственный повод думать о свое превосходство они имели после группового турнира. Действительно, Швеция финишировала первой в группе, а мы - третьими. Но шведам фартило на групповом турнире, а нам сейчас пошел фарт. Если бы Роберт Левандовски забил один мяч больше, то уже Швеция могла финишировать третьей. И ничего в этом сенсационного не было бы.

Гецко согласен, что нашу команду подводит излишний консерватизм тренера.

- Знаю, что выпустить на поле Довбика Андрея Николаевича убедили итальянские помощники. Именно они настаивали на замене уставшего Ярмоленко на свежего Довбика. Но он мог упереться и не послушать их. Но послушал! Взял на себя ответственность и победил. А победителей никто не судит. Довбик за 10 минут на поле было больше моментов чем Яремчук и Беседин за 100 минут. Значит, парень явно недооценен.

Иван Михайлович с оптимизмом смотрит на матч против Англии.

- Англичане считают себя большими фаворитами, но пусть так думают. Если нам так везет, то этот фарт не скоро закончится. Англичане вчера меня не убедили. Если бы немцы не испугались играть в свою игру, то могли бы завершить все в первом тайме. Не думаю, что они продемонстрировали нечто выдающееся.

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В 1/4 финала турнира сборная Украины встретится с командой Англии. Матч состоится в Риме 3 июля. До сих пор сборная Украины только один раз побеждала команду Англии. Это было осенью 2009 года.

Автор: Юрий Стригун
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