Полузащитник сборной Украины вошел в список самых перспективных игроков Европы

Фото пресс-службы УАФ

Эксперты УЕФА сформировали список самых талантливых молодых футболистов Европы (которым до 21 года), имеющих наибольшие шансы зарекомендовать себя с лучшей стороны текущего года.

В 40 самых перспективных исполнителей вошел и полузащитник молодежной сборной Украины 21-летний Михаил Мудрык. УЕФА акцентирует внимание на достойном выступлении игрока в составе "Шахтера" в прошлогодних матчах группового раунда Лиги чемпионов и прогнозирует дебют "горняка" в ближайшее время в национальной сборной Украины, передает сайт УАФ.

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Добавим, что в прошлом году Михаил Мудрык провел в составе молодежной сборной Украины 11 матчей (707 мин.) и забил два мяча.

Мудрык родился в Харьковской области, является воспитанником "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". С 2018 года выступает за донецкий клуб, хотя побывал в арендах в "Арсенале" (Киев) и "Десне".