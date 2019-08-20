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вторник, 20 августа 2019 12:44

Полузащитник "Динамо" выбыл на длительный срок из-за травмы

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Полузащитник &quot;Динамо&quot; выбыл на длительный срок из-за травмы
Дуелунд выбыл на 5-6 недель из тренировочного процесса

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд рассказал о своем повреждения и сроки восстановления.

"Моя нога сейчас не в идеальном состоянии. Мне нужна операция. Без футбола буду еще 5-6 недель. По правде говоря, очень устал от этого. Я очень расстроен, потому что даже не тренируюсь с командой. Жаль, что не могу помогать "Динамо", хочу показать свои способности новому тренерскому штабу,"- - сказал Дуелун официальному сайту "Динамо".

Датский полузащитник "Динамо" получил травму на предсезонных сборах в Австрии через которую, играл на старте сезона.

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Микаэль Дуелунд перешел в конце августа прошлого года в "Динамо" из датского "Мидтюлланна". За год в Киеве забил только один гол. Большинство времени проводит на больничном.

https://football24.ua
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