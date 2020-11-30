Полуфиналист Лиги чемпионов интересуется 16-летним игроком "Днепра-1"

Полуфиналист Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" заинтересован в услугах игрока "Днепра-1" 16-летнего Егора Ярмолюка.

Кроме того, другие европейские клубы следят за карьерой полузащитника "Днепра-1", сообщает Youtube-программа ТаТоТаке.

Речь о клубах, которые обращают внимание на молодых игроков, чтобы в будущем воспитывать их в своей структуре.

Тransfermarkt оценивает игрока в €100 тыс., контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Егор Ярмолюк провел 4 матча за днепровский клуб, результативными действиями не отметился. Выступает за сборные Украины Ю-21 и Ю-16.