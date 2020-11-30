"Динамо" нацелилось на лидера "Зари"

Владислав Кочергин уже более 3-х сезонов играет за "Зарю". Фото: ФК "Заря"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах лидера "Зари" 24-летнего Владислава Кочергина.

Также в сферу интересов киевлян входит полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко.

"Среди игроков УПЛ есть 2 (даже так: 1 и еще немного 1) игрока, распечатки которых еженедельно сверху на рабочем столе Луческу.

Владислав Кочергин. Параметры и функционал игрока позволяют видеть в нем как минимум боевую единицу центра поля. То, что зимой будут предприняты попытки переговоров, - почти факт.

2-й - юный днепрянин Назаренко Сергеевич. Хорошие гены. Это более далекий вариант, но тоже перспективный. Пока что так. Все мы понимаем, что реальное усиление и торги будут зимой и не здесь. Нападающий, центр поля, защитник", - говорится в сообщении Telegram-канала "Динамо Киев Инсайд".

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Владислав Кочергин - воспитанник "Днепра". С 2017 выступает за "Зарю". Действует на позиции флангового полузащитника. Его контракт с клубом действует до конца сезона.