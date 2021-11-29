Покинул поле на носилках - Неймар получил ужасную травму

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии 29-летний Неймар получил ужасную травму в матче чемпионата Франции.

Бразилец неудачно поставил ногу и его голеностоп согнулся в неестественной форме, сообщает Sport.ua.

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Футболист покинул поле на носилках. Вместо него вышел Эбимбе. Срок восстановления Неймара составляет минимум шесть недель.

Автор: Скриншот

Автор: Скриншот

В матче ПСЖ - "Сент-Этьен" парижане победили - 3:1. Лионель Месси сделал три голевых передачи.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Предыдущим клубом бразильца была "Барселона". В турнирной таблице ПСЖ занимает первое место, опережая "Ренн" на 12 очков.