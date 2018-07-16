Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 414
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 990
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1323
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 783
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 963
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3726
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8604
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1593
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Фото
Все фото
8
8
6
15
11
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Очаровательная сербская телеведущая показала, как отбивать мячи во время эфира
Очаровательная сербская телеведущая показала, как отбивать мячи во время эфира
Видео
Все видео
Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"
Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"
Франция - обладатель Кубка мира - 2018: видеообзор финального матча
Франция - обладатель Кубка мира - 2018: видеообзор финального матча
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу, англичане остались ни с чем: видеообзор матча
Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу, англичане остались ни с чем: видеообзор матча
Как Франция играла с Хорватией в полуфинале Кубка мира-1998
Как Франция играла с Хорватией в полуфинале Кубка мира-1998
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1143
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3213
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24715
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 180
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
понедельник, 16 июля 2018 18:12

Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"

  Комментировать
Показали видео первых шагов Роналду в &quot;Ювентусе&quot;
Роналду тепло встретили в Турине. Фото: ФК "Ювентус"

Звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Италию и проходит серию медицинских тестов перед официальным представлением в качестве игрока туринского клуба.

На официальной странице итальянцев в Twitter появилось видео, на котором 33-летний футболист выполняет один из тестов.

"Началось медобследование Криштиану", - гласит подпись к публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" ежеминутно продает одну футболку Роналду

Трансфер лидера сборной Португалии обошелся "Ювентусу" в 112 млн евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 192734
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 147722
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 86725
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 68419
52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини
52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини
5
 Просмотров: 43390
Больше всего комментируют
29
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 1473
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua