Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"

Роналду тепло встретили в Турине. Фото: ФК "Ювентус"

Звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Италию и проходит серию медицинских тестов перед официальным представлением в качестве игрока туринского клуба.

На официальной странице итальянцев в Twitter появилось видео, на котором 33-летний футболист выполняет один из тестов.

"Началось медобследование Криштиану", - гласит подпись к публикации.

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Трансфер лидера сборной Португалии обошелся "Ювентусу" в 112 млн евро.