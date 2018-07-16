Показали видео первых шагов Роналду в "Ювентусе"

Звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Италию и проходит серию медицинских тестов перед официальным представлением в качестве игрока туринского клуба.
На официальной странице итальянцев в Twitter появилось видео, на котором 33-летний футболист выполняет один из тестов.
"Началось медобследование Криштиану", - гласит подпись к публикации.
Sono iniziate le visite mediche di @Cristiano = 😁😁😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/D6N2t6hyum— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.
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