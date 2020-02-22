Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки

Талантливая южноафриканская легкоатлетка Гена Лефстранд способна поразить не только своими спортивными достижениями, но и непревзойденной красотой и сексуальностью.

Гена неоднократно представляла свою страну на международных соревнованиях. Так на Чемпионате мира по легкой атлетике в 2017 году она дошла до полуфинала.

При этом спортивная карьера не единственное, чем может гордиться Гена. Ведь девушка имеет роскошное тело, а также отличается непревзойденной красотой. Свои откровенные фото Гена публикует в Instagram, на который подписалось уже несколько десятков тысяч фолловеров.

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