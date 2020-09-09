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четверг, 10 сентября 2020 06:11

Показали одинокого Месси на тренировке "Барселоны"

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Показали одинокого Месси на тренировке &quot;Барселоны&quot;
Лионель Месси обиделся на президента "Барселоны", поскольку тот не дал ему уйти из клуба. Фото Рейтер

Лионель Месси приступил к тренировкам в "Барселоне". Из-за непрохождения тестов на коронавирус, аргентинец тренируется наедине.

В понедельник Лионель приехал на базу раньше всех: как сообщает RAC1, тренировка должна была начаться в 17:30 по местному времени, аргентинец был на месте более чем за час до начала занятий. Сообщает "Трибуна".

На фото Лео занимается отдельно (хотя сдал тест на коронавирус дома) – не может тренироваться с группой из-за протокола безопасности Ла Лиги. Ему придется работать индивидуально до четверга, когда он пройдет еще один тест на коронавирус.

Лео занимался в новых adidas Nemeziz Messi 19.1 FG – специальной серии аргентинца, но в новой расцветке. Компания подготовила новые бутсы специально под Кубок Америки, который должен был стартовать в июне. Но пандемия нарушила все планы – турнир перенесли на следующий год.

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"Барселона" сыграет первый матч в Ла Лиге 27 сентября – первый тур перенесли из-за участия команды в Лиге чемпионов. Но, возможно, мы увидим Месси в новой команде Кумана гораздо раньше. Субботний матч с "Химнастиком" он наверняка пропустит, потому что не работал в группе, зато будет готов к 16 сентября – "Барса" сыграет товарищеский с "Жироной".

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10
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