Показали, как вратарь Финляндии отбил пенальти

Лукаш Градецки выступает за "Байер". Фото: Reuters

В субботу в рамках группы В Финляндия обыграла Данию с результатом 1:0. Матч запомнился неприятным инцидентом с потерей сознания Кристианом Эриксеном, из-за чего встречу прервали на длительное время.

После возобновления поединка единственный гол оформил финн Йоэль Похьянпало, а датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг не смог реализовать пенальти — его удар потащил голкипер Лукаш Градецкий. В итоге Суоми одержали победу в своем дебютном матче на чемпионатах Европы.

Как сообщает авторитетный портал Opta, Градецкий — лишь третий голкипер, спасший пенальти в своем первом поединке на Евро. Ранее подобное удавалось только поляку Пшемыславу Тытоню на Евро-2012 (ничья с Грецией, 1:1) и датчанину Троэльсу Расмуссену на Евро-1988 (поражение от Испании, 2:3).

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За свою карьеру Градецкий провел за национальную команду 66 матчей, в которых пропустил 70 голов при 26-ти матчах. В этих поединках вратарь Байера отразил уже третий пенальти. Предыдущие сэйвы Лукаша пришлись на Лигу наций-2020/21 (победа над Болгарией, 2:1) и отбор ЧМ-2018 (поражение от Исландии, 2:3).