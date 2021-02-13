Показали, как Владимир Кличко играет в хоккей

Владимир Кличко попробовал себя в хоккее

Знаменитый Владимир Кличко после завершения профессиональной карьеры в боксе совсем не унывает, а постоянно находит для себя какие-то новые занятия и развлечения.

Так, в один из вечеров Владимир в компании знакомых продемонстрировал, как играет в хоккей. Конечно, над техникой иособенно над скоростью экс-боксеру еще нужно поработать.

Также Владимир на своей страничке в соцсети выложил фото, где он с клюшкой, в коньках и на льду. Фото подписал: "Получил много удовольствия, попробовав играть в хоккей".

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Владимир Кличко завершил карьеру боксера в апреле 2017 года, проиграв британцу Энтони Джошуа.