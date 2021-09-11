Показали, как украинец нокаутировал огромного россиянина

Вчера, 10 сентября, в Париже состоялся вечер бокса. Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) провел защиту титула WBC Asia.

В первом раунде Сиренко нокаутировал громадного россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО). Перед боем вес Сиренко составил 113 килограммов, а Устинова – 126.

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Лучшие годы 44-летнего Александра Устинова давно позади. В свое время он работал с компанией братьев Кличко К-2 и побеждал известного боксера Девида Туа, чем закончил его карьеру. Ранее Устинов проиграл бывшему сопернику Владимира Кличко Кубрату Пулеву из Болгарии.