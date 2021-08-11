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четверг, 12 августа 2021 06:11

Показали, как на стадионе Барселоны сдирают изображение Месси

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Лионель Месси окончательно перешел в ПСЖ. Между тем на стадионе в Барселоне начали печальную процедуру замены старых билбордов на новые.

На новых баннерах "Барселоны", которые наклеят на стадионе "Камп Ноу" уже не будет изображений со звездным аргентинцем. Команда будет привыкать жить без своего гения.

Лионель Месси выступал за "Барселону" с 2004 года. Всего сыграл 520 матчей, в которых забил 474 мяча.

  ReutersМесси не будет ни на поле, ни на стенах. Фото:
ReutersМесси не будет ни на поле, ни на стенах. Фото:

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С "Барселоной" Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз - чемпионат Испании, семь - Кубок Испании, восемь - Суперкубок Испании, три - Суперкубок Европы, трижды - чемпионат мира среди клубов.

Шесть раз Месси получал индивидуальную награду "Золотой мяч" как лучший футболист мира.

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