Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу

 
Ексклюзивы
1/5
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 144
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 828
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 315
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1044
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 468
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8190
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2349
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
10
8
5
26
5
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
Бежали старые и малые: как прошел забег в вышиванках
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Видео
Все видео
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
Показали закулисье матча Украина - Франция
Показали закулисье матча Украина - Франция
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Во время игры Украины и Франции на поле выбежал ребенок
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Сенсационный Израиль: результаты матчей отбора к Кубку мира
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Показали, как Финляндия обыграла обидчика Украины
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1242
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1170
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2052
Колонка
06 сентября 2021
Просмотров: 315
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 06:11

Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу

  Комментировать
Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу
Моуриньо редко путешествует поездами. Он отдает предпочтение элитным автомобилям. Фото: Reuters

Португальский тренер Жозе Моуриньо не жалуется на плохой аппетит. В сети показали, как он ест пиццу в поезде.

Итальянская "Рома" удачно стартовала в чемпионате Италии. Новый клуб Жозе Моуриньо начал чемпионат с двух побед.

После одной из них - над "Салернитаной" португальский тренер поужинал в поезде. Моуриньо ни был привередлив в выборе блюд - он заказал обычную пиццу и запил ее кока-колой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали закулисье матча Украина - Франция

До прихода в "Рому" "особенный" тренировал лондонский "Тоттенхэм", из которого был уволен после серии неудач. До Моуриньо клуб тренировал также португалец Паулу Фонсека. До переезда в Италию Фонсека тренировал донецкий "Шахтер".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 7237
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 6939
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 4383
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 23 Просмотров: 3564
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 3330
Спорт
Боксер Гвоздик выиграл несколько судовых исков
Боксер Гвоздик выиграл несколько судовых исков Просмотров: 441
Эксперт рассказал, чего ждать от ПСЖ в следующем сезоне
Эксперт рассказал, чего ждать от ПСЖ в следующем сезоне
 Просмотров: 162
После 39 лет в коме скончался игрок ПСЖ
После 39 лет в коме скончался игрок ПСЖ Просмотров: 729
Бывший форвард сборной Украины рассказал, зачем возил юного Шевченко в Шепетовку
Бывший форвард сборной Украины рассказал, зачем возил юного Шевченко в Шепетовку Просмотров: 567
Российский клуб хочет перехватит потенциального новичка "Динамо"
Российский клуб хочет перехватит потенциального новичка "Динамо" Просмотров: 270
Больше всего комментируют
23
Виктора Ющенко отравили токсинами
4
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
3
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
2
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
Голосов: 52
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть