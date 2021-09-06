Показали, как голодный Моуриньо ест пиццу

Моуриньо редко путешествует поездами. Он отдает предпочтение элитным автомобилям. Фото: Reuters

Португальский тренер Жозе Моуриньо не жалуется на плохой аппетит. В сети показали, как он ест пиццу в поезде.

Итальянская "Рома" удачно стартовала в чемпионате Италии. Новый клуб Жозе Моуриньо начал чемпионат с двух побед.

После одной из них - над "Салернитаной" португальский тренер поужинал в поезде. Моуриньо ни был привередлив в выборе блюд - он заказал обычную пиццу и запил ее кока-колой.

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До прихода в "Рому" "особенный" тренировал лондонский "Тоттенхэм", из которого был уволен после серии неудач. До Моуриньо клуб тренировал также португалец Паулу Фонсека. До переезда в Италию Фонсека тренировал донецкий "Шахтер".