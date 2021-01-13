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четверг, 14 января 2021 06:11

Показали фото засыпанного снегом "Сантьяго Бернабеу"

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Показали фото засыпанного снегом &quot;Сантьяго Бернабеу&quot;
На "Бернабеу" проводят реконтрукцию. Фото "Реал"

Несколько дней назад Испанию засыпало снегом. Стихия помешала нормальному проведению футбольных матчей.

Тренеру "Реала" Зинедину Зидану не очень нравился снег – из-за него команда еле вылетела на матч в Памплону с "Осасуной" и не смогла вернуться в Мадрид после него.

А вот домашний стадион команды, "Сантьяго Бернабеу", который сейчас находится на реконструкции, благодаря снегу выглядит максимально шикарно.

Воспользовавшись эпидемией коронавируса боссы "Реала" затеяли реконструкцию домашнего стадиона "Реала", которая должна завершиться в 2022 году.

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Матч "Осасуна" – "Реал" состоялся на заснеженном поле и закончился вничью – 0:0.

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