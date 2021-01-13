Показали фото засыпанного снегом "Сантьяго Бернабеу"

На "Бернабеу" проводят реконтрукцию. Фото "Реал"

Несколько дней назад Испанию засыпало снегом. Стихия помешала нормальному проведению футбольных матчей.

Тренеру "Реала" Зинедину Зидану не очень нравился снег – из-за него команда еле вылетела на матч в Памплону с "Осасуной" и не смогла вернуться в Мадрид после него.

А вот домашний стадион команды, "Сантьяго Бернабеу", который сейчас находится на реконструкции, благодаря снегу выглядит максимально шикарно.

Воспользовавшись эпидемией коронавируса боссы "Реала" затеяли реконструкцию домашнего стадиона "Реала", которая должна завершиться в 2022 году.

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Матч "Осасуна" – "Реал" состоялся на заснеженном поле и закончился вничью – 0:0.