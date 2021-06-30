Показали, что творилось на стадионе после матча Украины

Артем Довбик праздует победный мяч. Фото: Reuters

Вчера завершился матч в Глазго, где сборная Украины победила команду Швеции - 2:1. Голы за нашу команду забивали Александр Зинченко и Артем Довбык.

После матча украинские футболисты подошли к трибуне и поблагодарили болельщиков. Андрей Шевченко позвал с трибуны двух старших сыновей, которые тоже тепло обнимались с футболистами Украины.

Феерия продолжилась у автобуса сборной. Болельщики скандировали "Украина!", "Украина!".

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В 1/4 финала турнира сборная Украины встретится с командой Англии. Матч пройдет в Риме 3 июля. До сих пор сборная Украины лишь раз побеждала команду Англии. Это было осенью 2009 года.