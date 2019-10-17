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четверг, 17 октября 2019 19:31

"Пока я вижу только шоу" – экс-вратарь сборной Украины о новой власти

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&quot;Пока я вижу только шоу&quot; – экс-вратарь сборной Украины о новой власти
Рустам Худжамов уже 3 сезон защищает ворота "Мариуполя". Фото: из открытых источников

Бывший вратарь сборной Украины, "Динамо" и "Шахтера" Рустам Худжамов считает, что на последних выборах украинцы предпочли популизма.

Об этом пишет "Спортарена"

"Людям надели большой шлем на голову, в виде телевизионной картинки, формулы Роттердам +, огромные зарплаты анонсировали. На следующий год - я вижу, что никаких изменений по тарифам и повышений зарплат не будет. Я выражаю свое мнение, и знаю, что 73% набегут в комментарии и нападут на меня.

Пока я вижу только шоу, законы, которые они предлагают внести об амнистии для сепаратистов - это что такое? Мы 15000 человек похоронили ради чего? Каждый день ребята погибают, ради чего? Чтобы назад дружить с ними? Я лично не за это ", - рассказал вратарь в интервью" Sport Arena TV ".

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Рустам Худжамов - украинский вратарь клуба "Мариуполь". Воспитанник школы "Динамо". Играл за "Харьков", "Металлист", "Шахтера". Провел 1 матч за сборную Украины.

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