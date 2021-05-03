Поймали пьяного футболиста за рулем авто без документов

Марку Ебуке грозят серьезные проблемы с законом. Фото: "Стоит Голосеево" поймали за

Африканского легионера украинского любительского клуба "Спектурум талисман" Марка Ебуку поймали за нарушение правил дорожного года.

Странное поведение автомобиля Африкан заметили активисты "Варта Голосеево" во время ночного рейда. Они передали информацию патрульным, когда полиция была уже рядом, водитель прямо перед патрульным автомобилем почему-то решил нарушить ПДД, пишет "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде

Полицейские, остановив авто Ебукы, услышали он футболиста запах алкоголя. Водитель попытался сделать вид, что ничего не понимает, но ему все объяснили на английском. От прохождения теста на состояние опьянения Майк отказался, чем автоматически признал себя виновным. А также получил протокол за отсутствие документов на автомобиль, который был на литовских номерах.

В нынешнем сезоне Spectrum Talisman после 6-ти туров занимает восьмую строчку в любительской Высшей лиге Киева. Ебука сыграл один матч, но голами не отличался.