Погиб Пернелл Уитакер: он был жертвой худших судейских решений в боксе

В воскресенье, 14 июля, в США погиб один из лучших боксеров защитного плана в истории, американец Пернелл Уитакер. Мужчину поздно вечером на перекрестке в Вирджинии сбил автомобиль. Бывший боксер скончался на месте происшествия от полученных травм. Ему было 55 лет.

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Уитакер в 1984-м стал чемпионом Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. После этого перешел в профессионалы, где выиграл чемпионские титулы в 4-х весовых категориях. Его признавали лучшим боксером 1989 года в мире по версии американского журнала The Ring. В 90-х на протяжении нескольких лет считался лучшим боксером мира, независимо от весовой категории. Член Международный зал боксёрской славы.

Боксерский стиль Пернелла базировался на мастерской защите и быстрых контратаках. Впоследствии его стратегию "Бей и не пропускай" взял на вооружение непобедимый Флойд Мейвезер-младший. Они никогда не встречались на ринге, хотя и боксировали в одно время. Но с представителем семьи Мейвезеров Пернелл таки встретился. Еще в дочемпионский период он победил дядю и тренера Флойда - Роджера Мейвезера. За день до трагедии Уитакер и Мейвезер-младший сфотографировались в Вирджинии на автограф-сессии.

Витакера не раз грабили судьи. Он стал жертвой одного из худших решений в истории бокса. В 1993-м в присутствии 65 тыс. зрителей в Сан-Антонио судьи выставили ничью, которая позволила легендарному мексиканцу Хулио Сезару Чавесу остаться непобедимым - он выиграл все 87 предыдущих боев. Журнал Sports Illustrated после боя на обложке большими буквами написал Robbed! (Ограбили!).

В 1988-м во Франции судьи не дали Уитакеру выиграть первый чемпионский пояс в карьере, присудив победу разделенным решением чемпиону из Мексики Хосе Луису Рамиресу. Журнал The Ring назвал судейское решение худшим за последнее десятилетие. Менее чем через 1,5 года Уитакер деклассировал Рамиреса - на тот момент соперник имел 102 победы при 7-и поражениях.

В 1997-м Пернелл проиграл по решению судей американцу Оскару Де Ла Хойя, хотя многие обозреватели считали именно Уитакера настоящим победителем. Как и статистические показатели подтверждали его преимущество.

Пернелл имел проблемы с наркотиками и алкоголем

В последние годы карьеры и в пислебоксерский период Пернелл имел проблемы с наркотиками и алкоголем. Они также становились причиной многих его проблем с законом после бокса.

В последнее время Уитакер был счастлив ходить на боксерские мероприятия и встречи с болельщиками, автограф-сессии. 20 июля в Лас-Вегасе он планировал посетить вечер бокса, главным событием которого станут филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Кейт Турман.

Всего Уитакер за 16,5 лет профи-карьеры выиграл 40 поединков, 17 нокаутов, четыре проиграл и один закончил вничью.