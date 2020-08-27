Погба заболел на Covid-19

Поль Погба пропустит минимум две недели тренировок. Фото: REUTERS

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба обнаружили коронавирус.

Об этом рассказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне старта команды в Лиге Нации, сообщает championat.com

В сборной Франции полузащитника заменит хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинжа.

В сентябрьских матчах Лиги наций французов ждет встреча с национальными командами Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.

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В прошлом сезоне Погба провел 16 матчей в чемпионате Англии за "Манчестер Юнайтед ", забил один мяч и отдал 4 результативные передачи.