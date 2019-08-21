Подсчитали гонорары Гвоздика

Гвоздик в звездной компании из Ломаченко и Усиком

18 октября в Филадельфии чемпион мира WBС в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с чемпионом мира IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

Впервые в карьере украинца на кону будут стоять два чемпионских титула - WBC и IBF. Украинец получит рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере - 1,5 млн долларов. Mixsport.pro решил подсчитать, сколько Александр уже заработал миллионов в профессиональном боксе.

Предстоящий поединок станет для Гвоздика 18-м на профессиональном ринге. За свою пятилетнюю карьеру в качестве профессионального боксера, по версии Mixsport.pro, Александр заработал 4 миллиона долларов.

Доходы харьковчанина росли постепенно. Свой первый гонорар с шестью нулями Гвоздик получил за поединок против действующего чемпиона WBC Адониса Стивенсона, который состоялся 1 декабря 2018 в Квебеке. Александр брутально нокаутировал темнокожего канадца, чем обеспечил дальнейший рост своих гонораров.

Со своими четырьмя миллионами долларов Гвоздик вошел в топ-5 рейтинга самых высокооплачиваемых боксеров в истории нашей страны. Первое место в этом рейтинге занимает Владимир Кличко, далее следуют Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.

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5 октября вытеснить Гвоздика из топ-5 нашего рейтинга сможет Сергей Деревянченко, который в Нью-Йорке проведет чемпионский бой с казахом Геннадием Головкиным.