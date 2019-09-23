Подруга 18-летнего форварда "Шахтера" поразила сеть откровенными фото

Форвард Даниил Сикан прошлой зимой сменил "Карпаты" на "Шахтер". Вторую половину сезона провел выступая за "Мариуполь".

Летом стал обладателем Кубка мира среди молодежных команд в Польше. Смог забить на турнире 3 мяча.

Летом вернулся в "Шахтер", где есть дублером основного форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

Подругой 18-летнего Сикана является Татьяна Мороз. Девушка модельной внешности, которая любит делать откровенные фото.

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

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В последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Чернигове местную "Десну" 1: 0 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.