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понедельник, 23 сентября 2019 11:30

Подруга 18-летнего форварда "Шахтера" поразила сеть откровенными фото
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Форвард Даниил Сикан прошлой зимой сменил "Карпаты" на "Шахтер". Вторую половину сезона провел выступая за "Мариуполь".

Летом стал обладателем Кубка мира среди молодежных команд в Польше. Смог забить на турнире 3 мяча.

Летом вернулся в "Шахтер", где есть дублером основного форварда "горняков" Жуниора Мораеса.

Подругой 18-летнего Сикана является Татьяна Мороз. Девушка модельной внешности, которая любит делать откровенные фото.

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

 

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

 

Автор: Instagram
 

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В последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" победил в Чернигове местную "Десну" 1: 0 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

https://www.obozrevatel.com
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