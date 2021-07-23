"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам

"Олимпиада состоится при пустых трибунах, но она не будет иметь пустых сердец", написал Зеленский. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских олимпийцев, которые поехали на Олимпийские игры в Токио. Глава государства пожелал побед и обойтись без травм. Такое обращение опубликовал на странице в Facebook.

"Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали вверх в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Україна ...". Верю, что скоро его увидит и Токио. И хотя эта Олимпиада состоится при пустых трибунах, но она не будет имееть пустых сердец. Ведь сердца всех украинцев будут полны поддержкой и верой в ваши победы. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы! Выше, быстрее, сильнее! и без травм!", - заявил президент.

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Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.