Почеттино возглавил ПСЖ

Почеттино выводил "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов. Фото psg.fr

ПСЖ объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером.

Почеттино оставался без работы с момента увольнения из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года. ПСЖ на этой неделе официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Тухелем.

Контракт Почеттино рассчитан до лета 2022 года, дополнительный сезон предусмотрен в качестве опции.

Парижане после 17 туров находятся на третьей строчке в чемпионате Франции, набрав 35 очков и отставая от лидирующего "Лилля" на 1 балл. В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с "Барселоной".

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Ближайшая игра клуба состоится 6 января – против "Сент-Этьена" в Лиге 1.