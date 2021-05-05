Почетино объяснил, почему ПСЖ не смог выйти в финал Лиги чемпионов

Маурисио Почеттино возглавил ПСЖ в начале 2021 года. Фото: Gettyimages.com

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение парижан в полуфинале Лиги чемпионов.

По мнению аргентинского наставника, его команде не хватило удачи для выхода в финал.

"Думаю, мы сыграли хорошо. Мы разочарованы, потому что иногда тебе нужен процент везения, чтобы победить, но команда приложила невероятные усилия, и я горжусь игроками.

Нам немного не повезло, мы немного разочарованы, потому что хотели пробиться в финал, и мы это доказали. Но у нас остаются два турнира - чемпионат и Кубок Франции. Там мы продолжаем борьбу. Трудно сохранять позитивный настрой, но мы должны оставаться сильными психологически.

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Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Такой футбол, но мы продолжали бороться, оставались в игре. Сегодня был не наш день. То же можно сказать и о том дне, когда мы играли первый матч в Париже.

Отсутствие Мбаппе? Это не может служить оправданием. Мы - команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог помочь, но это не повод. Мы не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

"Манчестер Сити" дважды обыграл ПСЖ. В Париже англичане победили со счетом 2:1, а дома - 2:0. В другом полуфинале между собой сыграют "Челси" и "Реал. В Мадриде команды не смогли выявить сильнейшего.