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пятница, 04 июня 2021 12:04

Почему затея с "Украинской хоккейной ассоциацией" на самом деле блеф

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Почему затея с &quot;Украинской хоккейной ассоциацией&quot; на самом деле блеф
ФХУ находится на хорошем счету в глазах своих международных партнеров

В конце весны прошел конгресс общественного союза "Украинская хоккейная ассоциация", имеющего прямое отношение к владельцу ХК "Донбасс" Борису Колесникову. Объясняем почему появился этот проект, какие он преследует цели и почему ему никогда не стать "федерацией хоккея".

В украинском спорте ничего не происходит просто так. Не секрет, что игровые виды спорта интересны людям, чьи доходы достаточны, чтобы попадать в список самых богатых украинцев. Эта украинская традиция хорошо отображается в футболе, баскетболе, хоккее. Но вот в конце мая 2021 года в СМИ разлетелись новости – прошел всеукраинский конгресс ОС "Украинской хоккейной ассоциации" (УХА), в который вошло 24 областных общественных союза. Президентом выбрали олимпийского чемпиона Алексея Житника.

Чтобы разобраться, что происходит, необходимо провести некоторый исторический экскурс. Реестры гласят, что дата регистрации УХА – октябрь 2020 года. Среди основателей общественная организация "Хоккейный клуб "Мариуполь" и ТОВ "Хоккейный клуб "Донбасс". Исполнительный директор Сергей Варламов, одновременно занимающий пост генерального директора "Украинской хоккейной лиги" (УХЛ). И тут пока неясно – зачем нужен президент Житник, когда есть исполнительный директор Варламов? Но главное, что связь с Колесниковым – максимальная. Соответственно, создание такой организации не может быть случайностью – такие действия имеют четкий идеологический, даже политический контекст – персональный конфликт Колесникова с "Федерацией хоккея Украины" (ФХУ). Это противостояние носит личностный характер, потому что заявленные цели как раз и совпадают с тем, что делает ФХУ. Так, новосозданная организация владельца "Донбасса" ставит перед собой такие ими задекларированные цели: "Методологическую, кадровую и финансовую поддержку детского хоккея в Украине, создание полноценной молодежной хоккейной лиги, а также проведение мужских и женских чемпионатов Украины".

Для непосвященного болельщика такие намерения кажутся вполне доброжелательными, способствующими развитию хоккея. Но на деле все, наоборот. Заявленные цели сходятся с теми программами и задачами, которые ставит перед собой ФХУ. Например, проведение взрослого и женского чемпионата Украины относятся именно к юрисдикции "Федерации хоккея". Даже в договоре УХЛ с ФХУ в пункте 1.4 указывается, что "стороны согласились и осознают, что Федерация придерживается положений действующего законодательства Украины, и не передает никаких полномочий по обеспечению развития хоккея с шайбой, которые ей даны центральным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта (Министерство молодежи и спорта)". Тут важно понимать, что любые турниры и соревнования без одобрения или договора с ФХУ являются частной инициативой, не котирующейся в международном сообществе.

Тогда следует посмотреть на документы Федерации с Министерства молодежи и спорта, где четко указано, что договор спортивного министерства с ФХУ может быть расторгнут в случае невыполнения обязанностей последней. Так какие это обязанности? В основном это мероприятия, связанные с выступлениями национальной сборной, формирование правил по проведению спортивных соревнований в соответствии с международной федерацией хоккея, организация официальных всеукраинских и международных соревнований по хоккею с шайбой, разработка различных методик и отчетности и так далее.

Все эти пункты неукоризненно выполняются ФХУ – сборная команда принимает участие в международных турнирах, несмотря на противодействие со стороны владельца ХК "Донбасс". Также за последние четыре года было проведено на территории Украины три чемпионата мира в разных возрастных категориях U-18 (2018 год), U-20 (2019 год) и во взрослом первом дивизионе (2017 год). Кроме этого, в том же 2017 году была восстановлена женская сборная Украины по хоккею с шайбой (после 22-летнего перерыва) и ФХУ проведено уже четыре женских чемпионата. Вдобавок к этому каждый год проводятся детские соревнования во всех возрастных группах, а таковых 11 категорий. К слову, количество детей, занимающихся хоккеем, увеличилось с 2,7 тыс. в 2013 году до 3,4 тыс. в 2019 году, а детских тренеров с 86 до 135 человек. Всего в Украине функционирует 28-м ДЮСШ, среди которых 8 частных, остальные коммунальные. Также и количество детских групп увеличились за шесть лет с 135 до 210. То есть нет ни единого момента, который бы дал повод усомниться в продуктивности деятельности ФХУ, а значит и договор не может быть расторгнут.

Но тут возникает еще один момент – все федерации спорта состоят в международных федерациях, которые и санкционируют их участие в мировых чемпионатах и турнирах. ФХУ является членом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) с 1992 года. Напомню, именно эта организация дает полномочия на проведение международных соревнований и внутреннего чемпионата. То есть, еще раз – без отмашки IIHF любой турнир, проводимый в стране, остается частной инициативой, без каких-либо последствий – "победитель" такого турнира не может участвовать в Лиге чемпионов, сам турнир не считается "чемпионатом страны" и так далее. Получается, чтобы общественный союз УХА мог реализовывать свои поставленные цели, а именно "проведение чемпионатов", то необходимо, чтобы его включили в IIHF. Но проблема в том, что в международной федерации не может быть два члена от одной страны. Это значит, что ФХУ должна пройти процесс исключения из Международной федерации, а затем процесс включения в международное сообщество УХА. И вот тут и скрыта главная загвоздка.

Вообще в новейшей истории хоккея нет подобных прецедентов, кроме чем-то похожих событий. Например, в 2008 году Конгресс Международной федерации хоккея запретил Армении на один год участвовать в соревнованиях под эгидой этой организации. Причина – участие в армянской сборной игроков, которых там не должно было быть. Если говорить в общем за спорт, то можно вспомнить произошедшее в легкой атлетике, когда Международная федерация исключила Всероссийскую федерацию из-за использования допинга и назначила большую денежную компенсацию. Это говорит о том, что само по себе исключение из членов международных организаций – из ряда вон выходящее событие.

Что же говорят документы IIHF по этому поводу? В уставе четко описано, чем должна заниматься национальная федерация – одно из главных это участие в международных турнирах, контроль соревнований. Остальные пункты просты и не выполнить их может только организация, которая прекратила свое существование. Соответственно, если все же обязанности все же не выполняются, то собирается Совет Международной Федерации, состоящий из тринадцати членов. Затем разбирается кейс, проходит голосование и только затем приостанавливается членство в IIHF.

А чтобы исключить члена из IIHF необходимо пройти следующую процедуру – созывается Конгресс (раз в четыре года) – собрание всех членов организации, а это 81 страна. Основания для изгнания подобны первым правилам – по сути национальная федерация должна закрыться, например, не участвовать в деятельности международной организации четыре года. Затем на Конгрессе проходит голосование, и в случае кворума и супербольшинства в 75% голосов – только тогда исключается национальная федерация. То есть, нарушения со стороны национального члена должны быть настолько вопиющими, что большая часть участников IIHF согласится на столь радикальные меры. Можно только представить уровень такого происшествия, потому что никогда в истории хоккея еще подобных нарушений не было зафиксировано.

Конечно, ничего подобного не происходит в Украине. Нужно сказать, что ФХУ находится на хорошем счету в глазах своих международных партнеров. Удачное проведение чемпионатов мира – и в том числе регулярное – это уже показатель. Выбор страны для мировых соревнований — это демократический процесс со стороны Совета IIHF. А Украина не один раз получала такую возможность – само по себе это термометр доверия к "Федерации хоккея". За почти 30-летнее членство не было ни единого скандала или замечания в сторону украинской федерации. Более того, в 2010-х годах был проведен международный аудит украинской организации, который не обнаружил никаких нарушений.

Что же происходит – после того как Колесников спровоцировал конфликт с ФХУ, который привел к разрыву договора с УХЛ, отечественная федерация была вынуждена взять на себя право проведение Чемпионата Украины. К слову, на данный момент заявки на участие подало уже три команды – "Днепр", "Кременчуг" и "Беркут", а директором Чемпионата Украины по хоккею с шайбой стал самый результативный украинский игрок в NHL Дмитрий Христич.

Получается, что на данный момент ни одного законного способа заменить ФХУ, как полномочного представителя IIHF и Министерства молодежи и спорта. Организация и идея общественного союза УХА – это обман болельщиков, которые на самом деле хотят видеть развитие хоккея, а на деле получают удовлетворение амбиций Колесникова, желающего во чтобы то не стало контролировать хоккей. Деньги и остальные ресурсы тратятся на разрушение, а не созидание. Цели, которые заявлены в УХА никогда не могут быть выполнены по описанным выше причинам, а значит весь пафос проведения конгресса этого общественного союза сводится к надувательству щек и спортивному сепаратизму.

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