Почему Тайсон остался в "Шахтере"

Тайсон имеет контракт с "Шахтером" до конца сезона 2020 -2021

Капитаном донецкого "Шахтера" Тайсоном активно интересовались итальянские клубы в последние дни трансферного окна. Сначала "Рома" хотела пригласить лидера "горняков", а затем бразилец попал под прицел "Милана".

Новый тренер "Ромы" Паулу Фонсека прекрасно знает возможности Тайсона по совместной работой в Украине. Португальский специалист работал в "Шахтере" 3 сезона. Когда травмировался левый полузащитник римлян Перотти, Фонсека сразу захотел закрыть эту позицию лидером "Шахтера". Но клубам не удалось достичь компромисса.

"Рома" предлагала аренду, обмен игроками или небольшую сумму, что отнюдь не устроило "Шахтер". Позиции донецкого клуба - 30 млн евро и полноценный трансфер бразильца без аренд и обменов.

Для Тайсона сейчас был последний шанс поиграть в топ-чемпионатах

"Милан" тоже хотел приобрести Тайсона. Переговоры в этом случае зашли гораздо дальше. Тайсон даже был отсутствие в последней игре "Шахтера" в чемпионате против "Олимпика". "Горняки" даже перестраховались, приобретя Коноплянку с "Шальке". Но стороны вновь не смогли договориться. "Горняков" не устроило предложение от "Милана". Донецкая команда максимум могла сбросить цену до 25 млн евро , но это не устроило итальянцев, которые давали 20 млн евро.



Для Тайсона сейчас был последний шанс поирать в топ-чемпионатах. Бразильцу в январе исполнится 32 года. На высоком уровне он может максимум еще сыграть 2-3 сезона, особенно учитывая то, что его главное футбольное оружие - скорость, с возрастом падает. Понятно, что платить в такой ситуации 30 миллионов не решится ни один клуб. В Европе умеют считать деньги. Потенциальный трансфер бразильца был бы односторонним. То есть на него можно было рассчитывать только в краткосрочной перспективе, а дальше на Тайсона ждет возвращения на Родину.

Написал в социальных сетях, что у него украли мечту

В Лиге чемпионов "Шахтер" получил довольно благоприятный жребий. Донецкая команда имеет хорошие шансы побороться за второе место с "Аталанта" и "Динамо" Загреб. Проход в весеннюю часть Лиги чемпионов гарантирует сумму призовых от УЕФА около 30 млн евро. Зависимость от игры Тайсона в "Шахтере" очень велика. Именно бразилец является лидером команды. Поэтому 30 миллионов - та сумма, за которую "Шахтер" был готов продать своего лидера, чтобы компенсировать возможные неудачи в Лиге чемпионов.

После срыва трансфера Тайсон был разочарован. Написал в социальных сетях, что у него украли мечту. Очень странно читать такое от бразильца, который не так давно подписал новый контракт с "Шахтером" на хороших финансовых условиях. Если бы он хотел поиграть в более сильном чемпионате или вернуться на родину, зачем было подписывать новый долгосрочный контакт? У этой ситуации больше можно понять "Шахтер", который платит хорошие деньги футболисту, от которого многое зависит в игре и результатах команды. Почему они должны ставить интересы Тайсона выше своих?

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Тайсон играет в Украине с 2010-го. Тогда его купил "Металлист" у бразильского "Интернасионаля". В январе 2013-го "Шахтер" взял игрока на замену Виллиану за 20 млн евро.