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четверг, 11 июля 2019 16:41

Почему Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона

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Почему Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона
Элина Свитолина впервые сыграла полуфинал Уимблдона, но в решающем матче она участия не примет

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пройти в финальный матч Уимблдонского турнира. В поединке 1/2 финала она уступила Симоне Халеп из Румынии 1:6, 3:6.

Румынка провела очень сильный матч. Халеп вела игру. Пыталась выбить Элину из корта, чтобы заставить ее дать под форхенд и им ставила точку в комбинации. Во втором сете на уровне был и бекхенд Симоны. Единственное – допускала многовато двойных ошибок, но в игре исправляла эти недостатки. Элине пришлось очень много бегать. Украинка показала, что с "физикой" у нее все в порядке. Элина преодолела большую дистанцию, чем соперница, но не имела вариантов, чтобы переломить игру на свою пользу. Соперницы допустили равное количество непринужденных ошибок – по 16, но по активно выигранным мячам Халеп превзошла более, чем дважды – 26 против 10. В ключевой момент второго сета, при счете – 3:3, румынка увеличила интенсивность игры, стала действовать точно и агрессивно и этим "раскачала" психологически Свитолину настолько, что та стала допускать ошибки в простых ситуациях.

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Симона Халеп – бывшая первая "ракетка" мира, победительница открытого чемпионата Франции-2018 – впервые сыграет в финале Вимблдона. Там она будет противостоять американке Серени Вильямс или чешке Барбаре Стрыцовой. Решающий поединок пройдет в субботу, 13 июля.

Автор: Роман Шахрай
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