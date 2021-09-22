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среда, 22 сентября 2021 23:07

Почему "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины

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Почему &quot;Шахтер&quot; выиграл Суперкубок Украины
"Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" стал обладателем Суперкубка Украины. Команда Роберто Де Дзерби победила "Динамо" -3:0.

Что нужно знать о матче на НСК "Олимпийский"?

Сюрприз от Луческу. Наставник киевлян впервые в сезоне доверил место на острие атаки Владиславу Супряге.

Равная игра. Ни одна из команд не имела преимущество. Каждый из соперников в определенных отрезках владел инициативой.

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"Шахтер" наказал "Динамо" за упущенные моменты. Киевляне имели две возможности открыть счет в начале матча, но их потеряли. "Шахтер" ответил голом Траоре в конце тайма.

"Динамо" развалились после перерыва. Начало второго тайма киевляне совсем провалили. Сначала Степаненко попал в штангу, а затем два мяча побывали в воротах Бойко.

Дубль Траоре. Нападающий "Шахтера" забил дважды. В обоих случаях продемонстрировал свое умение последнего касания в штрафной соперника.

Провал защиты "Динамо". Вся оборона команды Луческу была неубедительна. Проваливались фланги и центр защиты. Все защитники провели слабый матч и вратарь Бойко не выручал.

Слабая игра от Шапаренко. Зависимость от Шапаренко в "Динамо" сейчас огромна. Похоже, что Николай так и не восстановился после травмы, что позволило "Шахтеру" иметь преимущество в середине поля.

"Динамо" провалило начало второго тайма

Решающий первый гол. Забитый гол на конец первого тайма стал решающим. "Динамо" так и не пришло в себя после удара Траоре. Далее на поле была только одна команда - "Шахтер".

"Динамо" не хватило свежести. Команда Луческу выдержала только тайм, после чего села физически. "Шахтер" выглядел свежее, потому что имел легкий матч в субботу против "Мариуполя".

Заслуженная победа "Шахтера". Команда Де Дзерби была сильнее и заслуженно получила трофей.

"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире.

В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в десятом туре 3 октября.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
22
сентября

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

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