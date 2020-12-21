Почему "Манчестер Юнайтед" и "Интер" вылетели из Лиги чемпионов

Уле Гуннар Сульше второй год подряд не может вывести "МЮ" из группы. Фото: REUTERS

Футбольный эксперт Вадим Лукомский прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после группового этапа "Интера" и "Манчестер Юнайтед".

Итальянцы заняли последнее место в своей группе и вообще вылетели из еврокубков, а "МЮ" будет играть Лиге Европы.

"Каждая из команд попала в группу, где сразу 3 команды из 4-х были уровнем плей-офф. Каждая ошибка могла стать решающей.

"В группе "Интера" 3 команды играли в хороший футбол. К сожалению, я не могу к этому отнести "Шахтер. Команда Антонио Конте могла оказаться первой или второй. Откровенно не повезло в стартовых матчах против "Шахтера" и Гладбаха.

В группе "Интера" 3 команды играли в хороший футбол. К сожалению, я не могу к этому отнести "Шахтер

"Интер" мог подойти в лучших позициях до последнего тура. То что "Интер" показал в матче против "горняков", когда нужно было побеждать, меня откровенно беспокоит.

Если брать в целом турнир, то они заслужили выход. А если брать ситуацию, когда нужно было выполнить конкретное задания и проходить дальше, то остаются вопросы. "Интер" играл довольно однобоко. Они имели не так много моментов. Игра "Шахтера" в 3 центральных защитника стала неожиданной для итальянцев. Несмотря на это Конте гнул свою линию до конца матча. Только на последних минуты выпустил Кристиана Эриксона



Команда Сульшера пострадала из-за того, что не смогла победить турецкий "Башакшекир". Когда все остальные клубы набрали максимум из этой командой

В группе "МЮ" были тоже было 3 сильные команды. Жаль, что они все не могли выйти. Из других групп вышли "Порту", ​​Лацио ", которые слабее. Такой форвард турнира.

Команда Уле Гуннара Сульшера пострадала из-за того, что не смогла победить турецкий "Башакшекир". Когда все остальные клубы набрали максимум из этой командой. И в очных матчах не все было очевидно. С ПСЖ в 5-м туре "МЮ" имел свои моменты при ничейном счете, но проиграл игру.

Они провалили один матч. В такой группе одна ошибка может решать судьбу выхода из группы. "Красные дьяволы" вполне справедливо не прошли дальше. Из других групп ЛЧ они бы вышли".

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Полную версию интервью с Вадимом Лукомским читайте в журнале "Краина" за 24 декабря.