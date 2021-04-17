Почему Луческу победил "Шахтёр"

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Динамо" победило "Шахтер" -1:0. Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Команды имели кадровые проблемы. Сергей Сидорчук не мог играть из-за перебора желтых карточек. "Шахтер" потерял Алана Патрика.

Мирча Луческу удивил составом. На скамейке запасных оказался один из лидеров команды Николай Шапаренко. Неожиданно на поле вышел Александр Андриевский. Луиш Каштру оставил в роли джокера Тете.

"Шахтер" хватило на 15 минут. В начале матча дончане пытались форсировать события на поле, давить на соперника, затем игра успокоилась. Динамовцы спокойно контролировали игру. Не давая ничего создать сопернику и проводили собственные контратаки.

Георгій Бущан был без роботи. За весь матч "Шахтер" создал только 1 момент.

"Динамо" выиграло середину поля. Ход Луческу с выходом Андриевского полностью себя оправдал. Киевляне грамотно перекрывали свободные зоны и использовали длинные передачи. Позиционные атаки команды Каштру завершались далеко от штрафной, а контратаки сразу "перекусывались".

За весь матч "Шахтёр" создал один момент

Провал лидеров "Шахтера". Марлос провалил игру. Жуниор Мораес кроме борьбы ничем не запомнился. Пытался на себя брать роль лидера Тарас Степаненко, но вести игру у него не получалось.

Фактор Монзуль. В конце 1-го тайма арбитр поставила пенальти в ворота "Шахтера" за фол Маркоса Антонио на Андреевском. В общем Монзуль справилась с игрой.

Луческу полностью переиграл Каштру. "Динамо" контролировало матч на протяжении всех 90 минут, держа соперника на расстоянии. Луческу ничего не выдумывал - максимально упростил игру и ждал ошибок от соперника. Даже без Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко динамике переигрывали соперника "Шахтер" выглядел разобранной командой, которая не способна ничего противопоставить оппоненту.

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За четыре тура до финиша УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков. В случае победы в следующем туре над "Ингульцом" команда Мирчи Луческу досрочно станет чемпионом. В следующем туре "Шахтер" в гостях сыграет против "Александрии".