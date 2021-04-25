Почему Луческу и "Динамо" идеально подходят друг другу

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые за 5 лет. Главная заслуга в возвращении чемпионского титула принадлежит наставнику команды Мирчи Луческу. Он смог выиграть "золото" с теми же игроками, которые в прошлых сезонах ничего не могли противопоставить "Шахтеру". Кроме того, динамовцы вышли в Лигу чемпионов пройдя сито квалификации.

"Динамо" давно был нужен "новый Лобановский". Тренер который не только ограничится выполнением своих прямых обязанностей, но и станет главным в системе клуба. Луческу отвечает за все вопросы, связанные с жизнедеятельностью команды. Он главная фигура, без которой не принимается ни одно решение. Сам решает все трансферы команды. В "Динамо" перестали появляться второстепенные легионеры, которые не сильнее местных игроков. Совершенствуются бытовые условия команды. На базе проводят реконструкцию тренировочных полей. Понимая важность этого процесса для современной команды. Фигура Луческу закрывает просчеты и слабый работу слабого менеджмента клуба, который фактически привел к упадку.

Луческу принимает все решения в "Динамо"

Сейчас киевский клуб не может позволить себе крупные приобретения. Поэтому нужно делать ставку на молодежь. Были опасения, что Луческу не справится с этой задачей. Но получилось наоборот - целый ряд молодых игроков достигли прогресса и стали ключевыми игроками команды. Сейчас уже трудно представить защиту без Ильи Забарного, середину поля без Николая Шапаренко. Есть прогресс у Александра Сироты, Дениса Попова. В перспективе должны закрепиться в первой команде Руслана Нещерет, Назарий и Викентий Волошины и Владислав Ванат. Идет капиталовложения игроков. Футболисты которые стоили мало, или о них мало кто знал, теперь оценивается в серьезные деньги. Это тоже заслуга именно Луческу.

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Румынский тренер может быть в системе координат, где он главный в системе клуба. Так у него было в "Шахтере", когда Луческу изобрел систему ставки на молодых бразильцев и украинских игроков в защите. Собственно из-за этого Мирчу и убрали из клуба. В "Зените" и сборной Турции Луческу просто был тренером. Все важные вопросы принимали без него. Результата в этих командах не было.

Без Забарного и Шапаренко сейчас нельзя представить команду

Сейчас Луческу нашел свою команду, которая продолжила его футбольную жизнь. Мирча прекрасно знает украинские реалии. Для "Динамо" стал главной персоной. Принес клубу не только результат, но и деньги за выход в Лигу чемпионов. Видит перспективу в своей работе, потому что доверяет молодым. Луческу максимально мотивирован сбросить с чемпионского трона "Шахтер" на многие годы. Международные матчи - подчеркивают его квалификацию. Игорь Суркис дать тренеру возможность кадрово усилить команду летом. Потому что сегодняшний состав явно имеет свой предел. Не нужно бояться возможных потерь Виктора Цыганкова или Виталия Миколенко. Главным в команде есть тренер, а не игроки.

Как Луческу, так і Суркису, дальнейшее сотрудничество максимально выгодно, пока тренер физически будет готов работать. При том, должна формироваться преемник, который в нужный момент заменит Луческу, но не изменит общий курс команды. Это может быть Олег Гусев или Огнен Вуковевич, который работаю в тренерском штабе.



Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. Румынский тренер подписал контакт с киевлянами на два года. В текущем сезоне смог выиграть Суперкубок Украины, чемпионат, выйти в финал Кубка Украины и вывести команду в Лигу чемпионов. В "Лиге Европы" Динамо "дошло до 1/8 финала.