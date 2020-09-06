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понедельник, 07 сентября 2020 00:02

Почему Испания разгромила Украину

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Почему Испания разгромила Украину
Серхио Рамос записал на свой счет дубль. Фото: Reuters

Во втором туре Лиги Наций сборная Испании разгромила Украину - 4:0. Что нужно знать о матче?

Сборная Украины потерпела серьезную потерю перед матчем. Из-за травмы колена матч пропустил Тарас Степаненко. Опорник "Шахтера" - ключевой игрок национальной команды в середине поля команды и разрушения атак соперника. Полузащитнику "Ференцвароша" Игорю Харатин явно не хватало международного опыта и класса на этой позиции.

Луис Енерике обновил состав. Главный тренер сборной Испании выставил сразу 7 новых игроков по сравнению с предыдущим матчем против Германии. Благодаря этому испанцы выглядели свежее на поле.

Быстрый гол надломил украинцев. Уже на 2 минуте матча сборная Украины получила пенальти в свои ворота. Хозяева поля не только повели в счете, но чувствовали уверенность в себе. В таком состоянии их остановили было бы трудно любой команде.

Главный тренер сборной Испании выставил сразу 7 новых игроков по сравнению с предыдущим матчем против Германии

17-летний игрок "Барселоны" стал героем матча. Ансуи Фати заработал пенальти на первых минутах игры. Забил третий гол в конце первого тайма, который фактически закрыл вопрос победителя матча. Кроме того, игрок "Барселоны" создал очень много проблем правом защитнику украинский Александру Тимчику.

Серхио Рамос записал на свой счет дубль. Центральный защитник "Реала" реализовал пенальти и забил красивый гол головой.

Лидеры сборной Украины провели слабый матч. Лидер защиты Сергей Криавцов заработал пенальти и проиграл верховую борьбу Рамосу в случае со вторым голом. Александр Зинченко и Руслан Малиновский не смогли сдержать соперника в середине поля и организовать атакующие действия свои команды. Андрей Ярмоленко Роман Яремчук и Марлос были пассивным в атаке. Андрей Пятов раз за разом ошибался в игре ногами, отдавая мяч сопернику и не выручал команду.

Игра завершилась после первого тайма. Имея преимущество в 3 мяча после первого тайма, испанцы откровенно сбавили темп игры во второй половине игры. Ушел с поля Серхио Рамос. Сборная Испании откровенно сбросила команде скорости и играла в свое удовольствие держа игру под полным контролем.

Сборная Испании откровенно сбросила команде скорости и играла в свое удовольствие держа игру под полным контролем.

Испания наступила на слабые места сборной Украины и использовала класс игрока. Команда Луиса Энрике прессинговала соперника у ее ворот. Украинцы раз за разом теряли мяч у своих ворот. Много в этом компоненте ошибался вратарь Пятов. Испанцы продемонстрировали индивидуальную преимущество над украинцами. Фати заработал пенальти на собственном мастерстве. Рамос продемонстрировал умение играть на втором этаже.

Шевченко увидел проблемы сборной Украины. Поражение от Испании имеет опустить на землю отдельных игроков сборной Украины, которые откровенно начали задирать нос. В тактическом плане имеет больше грамотно действовать против именитых соперников.

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Следующий матч сборная Украины проведет 10 октября в Киеве против Германии.

Автор: Сергей Тищенко
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