Почему "Интер" разгромил "Милан"

Лаутаро Мартинес оформил дубль. Фото: Gettyimages.com

В центральном матче 23-го тура чемпионата "Интер" разгромил "Милан" - 3:0. Что нужно знать об игре?

Матч имел ключевое значение в борьбе за чемпионство. "Интер" опережал "Милан" на одно очко. В случае победы команда Антонио Конте могла оторваться от ближайшего преследователя на 4 очка. Победа "Милана" возвращала 1-е место команде Стефано Пиоли.

Игра проходила в среднем темпе. Обе команды не спешили, подолгу разыгрывали мяч. Поочередно владели инициативой. Ключевой стала реализация. "Интер" реализовал свои моменты, а "Милан" - нет.

Лаутаро Мартинес оформил дубль. Аргентинский форвард в обоих случаях забил в одно касание с близкого расстояния.

Ключевой стала реализация. "Интер" реализовал свои моменты, а "Милан" - нет

Самир Ханданович стал героем матча. Словенский голкипер неоднократно выручал "Интер". В начале 2-го тайма за несколько минут справился с 3-мя сложными ударами. Если бы счет стал ничейным, то никто не знает, как развернулась бы дальше игра.

Оборона "Милана" сыграла слабо. В случае с 1-м голом - хозяевам не хватило концентрации. После опасного момента они просто выключились из игры. Затем позволили "Интеру" разыграть комбинацию до деталей. В случае с 3-м голом - не удержали Ромелу Лукаку.

Конте переиграл Пиоли. "Интер" заставил соперника играть в удобный для себя футбол. Быстрый гол заставил "Милан" раскрываться, что дало возможность команде Конте для контратак.

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"Интер" лидирует в чемпионате "Италии" имея 53 очка. На 4 меньше у "Милана". Замыкает тройку "Рома" с 43 пунктами.В следующем матче чемпионата Италии "Милан" поедет на выезд к "Роме", а "Интер" будет принимать"Дженоа".