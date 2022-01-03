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вторник, 04 января 2022 21:00

Почему Григорчук вернулся в "Черноморец"

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Почему Григорчук вернулся в &quot;Черноморец&quot;
Роман Григорчук выиграл чемпионат Белоруссии. Фото: ФК "Шахтер" Солигорск

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с тренером 56-летним Романом Григорчуком. Соглашение наставника с "моряками" рассчитано на три года.

Приглашение Григорчука связано с приходом новых владельцев в "Черноморец". По сообщению СМИ, Леонид Климов продает клуб дуэту местных бизнесменов Александр Грановский – Борис Кауфман. Одесситы уже изменили стратегию - отказались от арендованных у "Динамо" 15 футболистов.

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Григорчук уже прошел свой пик как тренер. Он работал в чемпионах Казахстана, Азербайджана, Белоруссии. Имел опыт выхода в Лигу Европы. Получал на Востоке хорошие личные контракты. Свои деньги уже заработал.

С возрастом у Григорчука уже нет большого интереса со стороны сильных команд. В Европе нет опыта работы. В Украине ведущие команды не зовут. В Россию не поедет. Был опыт работы в Беларуси, но не продержался на должности даже год в солигорском "Шахтере".

Поэтому Роман Иосифович выбрал спокойную работу в городе, где проживает его семья и любят болельщики, помня о успех. Спокойная работа дома, где всегда будет объяснение неудачным результатом в отсутствии футболистов высокого уровня. Это лучше, чем ездить по второстепенным чемпионатам вдали от семьи.

Первым задание Григорчука в должности тренера Черноморца будет сохранение места в УПЛ

Вряд ли новые владельцы выделят миллионы долларов на комплектацию команды. Не стоит ожидать, что одесситы будут слишком активны на трансферном рынке и смогут бросить вызов украинским грандам в следующих сезонах.

Нужно воспитывать молодежь и работать со свободными агентами. Для начала нужно сохранить команду от вылета из УПЛ. Здесь очень рискованно формировать команду с нуля, отказавшись от арендованных у "Динамо" игроков. Поэтому быстрого прорыва от "моряков" ждать не стоит. Разве что за сезон 3-4, если Григорчук будет иметь возможность шаг за шагом развивать клуб и финансовые вливания в трансферы команды.

В текущем сезоне "Черноморец" занимает 13 место в чемпионате Украины. Одесситы находятся в зоне стыковых матчей. В первом круге одесситов возглавлял Юрий Мороз.

Роман Григорчук работал с "Черноморцем" в 2010-14 годах. Стал с командой финалистом Кубка Украины. Также работал с латвийскими "Динабургом" и "Вентспилом". "Металлургом" Запорожья. Азарбайджанской "Габалой", казахстанской "Астаной" и белорусским "Шахтером".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
04
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