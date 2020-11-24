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среда, 25 ноября 2020 00:55

Почему дубль "Барселоны" разгромил "Динамо".

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Почему дубль &quot;Барселоны&quot; разгромил &quot;Динамо&quot;.
Мірча Луческу нічого не зміг протиставити "Барселоні". Фото: ФК "Динамо" Київ

В 4 тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" было разгромлено дома "Барселоной" - 0:4. Что нужно знать об матче?

Рональд Куман выставил второй состав. Из всех основных игроков "Барселоны" в старте вышел только вратарь Марк-Андре тер Штеген. Часть ведущих игроков не могли играть из-за травм, а другая часть получила передышку. Хорди Альба и Антуан Гризманн вышли на замену.

"Динамо" не могло рассчитывать на все сильнейших. Вне игры оказались сразу 7 игроков. В том числе капитан команды Сергей Сидорчук и лидер Виктор Цыганков. Оба не успели восстановиться полностью от коронавируса.

Мирча Луческу ошибся с составом. В запасе остался форвард Владислав Супряга. Николай Шапаренко формально играл на правом краю полузащиты. Поэтому в "Динамо" нарушилась система игры. Нападающего Беньямина Вербича тянуло в глубину поля. Николай Шапаренко больше играл в центре, чем на фланге. Томаш Кендзера один не справлялся ни в обороне, ни атаке.

Команды играли в привычных стилях. "Барселона" контролировала мяч и играла через короткий пас. "Динамо" пыталось быстро переходить в атаку. Каждая из команд играла в свой футбол.

Команду Луческу мог спасти только первый гол, или фарт который должен был добавить эмоциональных сил. "Динамо" не смогло сдержать соперника в середине поля, поэтому пропущенный гол был вопросом времени

Игра завершилась после первого гола. После забитого мяча Сержиньйо Деста игра у хозяев совсем развалилась. "Барселона" могла доводить счет матча до неприличного.

Виталий Миколенко стал одним из антигероев матча. Первый гол пришел из зоны Миколенко. В случае со вторым пропущенным мячом Виталий проиграл дуэль Мартину Брейтуету после стандартного положения.

"Динамо" не хватило реализации. Подопечные Луческу имели свои полумоменты при ничейном счете и когда проигрывали, но мастерства забить не хватило.

Счет матча закономерен. Динамовцы не смогли подготовиться полноценно к игре. Луческу не мог рассчитывать на всех лучших футболистов и имел ограниченный выбор действий. Через паузу на матчи сборных и перенесенный коронавирус физическое состояние игроков было не самый лучший. Команду Луческу мог спасти только первый гол, или фарт который должен был добавить эмоциональных сил. "Динамо" не смогло сдержать соперника в середине поля, поэтому пропущенный гол был вопросом времени.

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Следующий матч "Динамо" в Лиге чемпионов "Динамо" проведет 2 декабря в гостях против "Ювентуса". Начало игры - в 22. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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