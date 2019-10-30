Почему "Динамо" победило "Шахтер"

20-летний Денис Попов вывел "Динамо" в 1/4 Кубка Украины. Фото: из открытых источников

В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" победило "Шахтер" 2: 1.

Gazeta.ua главные аспекты игры на "Олимпийском"

"Динамо" не смогло сыграть оптимальным составом. Перед игрой с "Шахтером" Алексей Михайличенко оказался без ряда футболистов защитной линии. Вратарь Бойко и два центральных защитника Бурда и Кадара пропускали игру из-за травмы. По той же причине вне игры оказался полузащитник Буяльский.

"Шахтер" выглядел устало. "Горняки" вынуждены играть дважды в неделю. Возможности для ротации в Каштру нет. Любая потеря оборачивается игровыми проблемами. Равноценно заменить дисквалифицированного Алана Патрика не было кем. Марлос, Тайсону, Мораесом, Степаненко, Исмаили уже в диапазоне 30 лет, поэтому в физических сил команде не хватило

Михайличенко использовал тактику Динамо Загреб. Киевляне использовали высокий прессинг, старались высоко встречать соперника, не давая возможности "горнякам" играть в свой привычный комбинационный футбол на чужой половине поле. Лидеры донецкой команды имели персональную опеку. Караваев не давал разбежаться Исмаили и Коноплянке. Шепелев персонально отвечал за Тайсона.

Михаличенко использовал опыт "Динамо" Загреб

Коваленко провалил игру. "Динамо" выиграло середину поля. Умели сдерживая атакующие действия соперника и проводя собственные атаки. Главная причина - слабая игра Виктора Коваленко. Полузащитник "Шахтера" допускал большого количества брака, терял мяч и был неэффективным в атаке



"Динамо" не хватало быстрого форварда. Во втором тайме и овертайме динамовцы имели свободные зоны на половине поля соперника, но так и не смогли ими воспользоваться. Несколько раз за матч выходили 2 на 2 или 3 на 3. Команде Михайличенко не хватает скоростного форварда, который бы в такой ситуации мог убежать виз защитников и решить эпизод

Матч выдался сложным для судейства. Противоречивых эпизодов в игре хватало. Степаненко в начале игры грязно сыграл против Вербича. СтолкновениеПопова и Исмаили завершилось разбитым лицом бразильского защитника. Шепелев получил прямую красную карточку. В овертайме был удален Степаненко. Эмоции, единоборства, борьба на каждом участке поля.

Игра была сложной для арбитра

Киевляне больше хотело победить. Для команды Михайличенко в этом сезоне уже было много неудач: вылет из Лиги чемпионов, отставание в чемпионате Украины на 10 очков от "Шахтера", дни ничьи в Лиге Европы. Поэтому очень важно любые победы. В матче против "Шахтера" футболисты отдались игре по полной.

"Динамо" заслужило победу. На протяжении всей игры динамовцы превосходили соперника. Создали больше моментов у ворот гостей, закрыли лидеров соперника, заставили "горняков" играть в не удобный футбол.. Еще в основное время матча должно было завершаться победой "Динамо", но ситуация с удалением Шепелева не позволила разобраться в эпизоде ​​с голом Степаненко. Подопечные Михайличенко проявили характер, смогли заработать вторую желтую карту для футболиста соперника, выровняли игру и забили победный гол.

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Чвертьфиналистами Кубка Украины кроме "Динамо" стали: "Александрия", "Проходи", "Десна", "Мариуполь", "Ингулец", "Ворскла", "Альянс". Матчи следующего раунда состоится уже весной.