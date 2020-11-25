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среда, 25 ноября 2020 22:43

Почему "Боруссия" разгромила "Шахтер"

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Почему &quot;Боруссия&quot; разгромила &quot;Шахтер&quot;
Андрей Пятов не смог спасти "Шахтер" от разгрома. Фото: ФК "Шахтер".

В 4 туре лиги чемпионов "Боруссия" Менхенгладбах дома разгромила "Шахтер" - 4:0. Что нужно знать об игре?

"Шахтер" остался без тренера и лидера. Луиш Каштру пропускал игру из-за дисквалификации. Тайсон не поехал в Германию из-за травмы.

"Боруссия" выбрала тактику ожидания. Гладбах не форсировал события на поле, отказавшись от высокого прессинга ожидая ошибок соперника. Больше всего уязвимыми местами у "Шахтера" были фланги защиты, который раз за разом проваливались. .

Стандарты решили судьбу матча. Все 4 мяча залетели в ворота Андрея Пятова после стандартных положений.

Второй тайм перетоврився в формальность. Имея преимущество в 3 мяча "Боруссия" откровенно доигрывала вторую часть игры.

В лучшем случае "Шахтер" мог только приближаться к воротам соперника

"Шахтер" не создал ни одного голевого момента. Хозяева поля при потере мяча сразу закрывали все свободные зоны. Лидеры "горняков" имели плотную опеку. В лучшем случае "Шахтер" мог только приближаться к воротам соперника.

"Боруссия" получила легкую победу на классе. Представитель Германии контролировал игру с самого начала до конца. Имея возможность прибавить в любой момент. Закрывая сильные стороны "Шахтера" в атаке, они просто ждали ошибок от соперника в обороне. Понимая, что "горняки" уступает в командных скоростях и физической готовности.

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1 декабря во 5 туре Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Реал". Начало игры - в 19. 55.

Автор: Сергей Тищенко
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