Победитель Лиги чемпионов не хочет тренировать сборную Германии

Юрген Клопп привел к чемпионству в Англии "Ливерпуль" впервые за 30 лет. Фото: Reuters

Наставник "Ливерпуля" 53-летний Юрген Клопп не будет тренировать сборную Германии.

Клопп доволен своей работой в клубе и не имеет амбиций тренировать национальную команду.

"Готов ли я стать тренером сборной летом? Нет. После лета? Нет.

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Я просто сказал то, что хотел после того, как в списках кандидатов появилось моё имя. Я сказал "нет". И этим летом, и потом. Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще 3 года по контракту в "Ливерпуле". Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?

У меня были контракты в "Майнце" и в "Боруссии", и я отработал их до конца, хотя мной интересовались другие немецкие клубы, в которых больше денег. Вопрос просто во времени и в деньгах. Если это не срабатывает, то не нужно терять сон из-за этого. У меня нет с этим никаких проблем", - заявил Клопп в комментарии Liverpool Echo.

Наставник сборной Германии Йоахим Лев покинет свой пост после Евро-2020/21. Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. На родине Клопп работал с "Кельном" и "Боруссией" Дортмунд.