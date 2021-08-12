Победитель Кубка мира согласился возглавить сборную Украины

Победитель молодежного Кубка мира-2019 64-летний Александр Петраков готов возглавить сборную Украины.
Если не удастся разорвать контракт Сергея Реброва с клубом "Аль-Айн", то к концу года работать с национальной командой будет Петраков, сообщает Meta-ratings.com.ua.
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УАФ и Ребров получат время, чтобы договориться с "Аль-Айном".
В сборной Украины сложная ситуация в отборе, а уже 1 сентября выездной поединок с Казахстаном, поэтому времени в УАФ осталось мало. Петраков может стать временной кандидатурой на полгода, или на год.
Александр Петраков возглавляет сборную Украины Ю-18. В 2019 году выиграл Кубок мира со сборной Украины Ю-20.
31 июля Андрей Шевченко объявил об уходе из сборной Украины. Наставник не захотел продлевать контракт.
1 сентября сборная Украины сыграет в матче отбора Кубка мира против Казахстана. За три дня будет принимать Францию.
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