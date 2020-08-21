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пятница, 21 августа 2020 08:55

По требованию Зеленского реанимировали "Кривбасс"

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По требованию Зеленского реанимировали &quot;Кривбасс&quot;
"Кривбасс" в 90-ых играл в еврокубках. Фото ФК "Кривбасс"

Новая команда "Кривбасс" была официально представлена в Кривом Роге вчера, 20 августа.

Показали новую форму команды, тренерский штаб, персонал клуба. Мероприятие прошло на стадионе "Горняк".

В июне президент Украины Владимир Зеленский поставил депутату от партии "Слуга Народа" Юрию Корявченкову задачу вернуть "Кривбасс". А августе "Горняк" был официально переименован в "Кривбасс".

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"Кривбасс" в 2013 году снялся с УПЛ и лишился профессионального статуса, после этого выступал на любительском уровне.

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Дата
21
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