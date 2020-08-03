По приказу Зеленского переименовали футбольный клуб

Зеленский приказал возродить "Кривбасс". Фото прес-служба ОП

Экс-полузащитник "Кривбасса" Тарас Стретович сообщил, что "Горняк" официально будет носить название "Кривбасс".

"Горняк" официально переименован в "Кривбасс". Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба будет Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Базой клуба остается СК "Горняк". Домашний стадион - "Шахта Октябрьская". Клуб будет заявлен в следующем сезоне во вторую лигу под именем "Кривбасс", - написал Стретович в Facebook.

Соответствующая запись появилась в государственном реестре юридических лиц. Основателем и конечным бенефициарным владельцем указан Константин Караманиц. Другим сооснователем является бывший тренер "Кривбасса" Сергей Мазур. Уставной фонд - 20 млн грн.

В июне президент Украины Владимир Зеленский поставил депутату от партии "Слуга Народа" Юрию Корявченкову задачу вернуть "Кривбасс".

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"Кривбасс" в 2013 году снялся с УПЛ и лишился профессионального статуса, после этого выступал на любительском уровне.