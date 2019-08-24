"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа

Швед забил за "Селтик" в первой игре

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон пролил свет, почему украинский полузащитник Марьян Швед не принимал участия в последних играх чемпиона Шотландии.

Наставника кельтов цитирует xsport.ua

"Он немного расстроен из-за этого, но ему просто нужно ускорить темп подготовки и улучшить свою работу. У него все еще идет период адаптации. Он живет в новой стране и плохо говорит по-английски.

Но мы знаем, что у нас в руках хороший игрок. По ходу сезона мы еще увидим его на поле".

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Швед попал в основной список национальной сборной Украины на предстоящий тренировочный сбор.