"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1413
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1917
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5130
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1530
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2223
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1881
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Фото
Все фото
10
5
10
6
3
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Видео
Все видео
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Почему "Заря" проиграла в Испании
Почему "Заря" проиграла в Испании
Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов
Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5787
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2250
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2466
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6903
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 36
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 15:09

"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа

  Комментировать
&quot;Плохо говорит по-английски&quot; – тренер &quot;Селтика&quot; рассказал о причине игнорирования Шведа
Швед забил за "Селтик" в первой игре

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон пролил свет, почему украинский полузащитник Марьян Швед не принимал участия в последних играх чемпиона Шотландии.

Наставника кельтов цитирует xsport.ua

"Он немного расстроен из-за этого, но ему просто нужно ускорить темп подготовки и улучшить свою работу. У него все еще идет период адаптации. Он живет в новой стране и плохо говорит по-английски.

Но мы знаем, что у нас в руках хороший игрок. По ходу сезона мы еще увидим его на поле".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы

Швед попал в основной список национальной сборной Украины на предстоящий тренировочный сбор.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 19981
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 16354
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 11297
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 9801
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 8802
Спорт
Ярмоленко выйдет против "Уотфорда" в стартовом составе
Ярмоленко выйдет против "Уотфорда" в стартовом составе Просмотров: 27
Юный украинец выиграл чемпионат мира
Юный украинец выиграл чемпионат мира Просмотров: 234
Российского тренера наказали за идиотский поступок
Российского тренера наказали за идиотский поступок Просмотров: 765
Тимощук нашел новую работу в России
Тимощук нашел новую работу в России Просмотров: 1017
Бывший бразильский легионер "Динамо" поздравил Украину с праздником
Бывший бразильский легионер "Динамо" поздравил Украину с праздником Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
1
Обнаружили аналог Земли без атмосферы
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 1718
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua