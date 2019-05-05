Писарро продолжает забивать в бундеслиге после 40 лет

Писарро имеет 6 титулов чемпиона Германии

Одним из главных героев 32-го тура чемпионата Германии по футболу стал нападающий "Вердера" Клаудио Писарро, гол которого помог бременцам спастись от поражения в поединке с дортмундской "Боруссией" (2:2) и, скорее всего, решил исход гонки за "золото" бундеслиги.



В поединке с дортмундцами Клаудио Писарро, поразивший ворота соперника в 40 лет и 213 дней, обновил свой же рекорд самого возрастного гола в бундеслиге (ранее перуанец забивал в 40 лет и 136 дней).



Клаудио Писсаро дебютировал в бундеслиге в 1999 году, став с тех пор лучшим иностранным бомбардиром в истории чемпионата Германии (196 голов и 76 результативных передач в 470 поединках). Кроме "Вердера", знаменитый футболист защищал также цвета "Баварии", "Челси" и "Кельна".

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В коллекции трофеев перуанца шесть триумфов в чемпионате и Кубке Германии, а также выигрыш Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка, клубного чемпионата мира, Суперкубка Германии и Кубка немецкой лиги.